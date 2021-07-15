Симферополь, 15 июля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов подал документы на участие в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Сегодня я подал документы на регистрацию как кандидат в депутаты Государственной думы. По истечении нескольких дней территориальная избирательная комиссия их проверит и, если всё сделано корректно, я получу статус кандидата в депутаты Госдумы по 21 избирательному округу (Евпатория и северо-запад Крыма)», — сказал Кабанов (цитата по «Крыминформ»).

Кабанов сообщил, что для участия в выборах заручился поддержкой главы региона и спикера Госсовета Республики. По информации председателя территориальной избирательной комиссии Евпатории Александра Колосова, в комиссию поступили документы от трёх кандидатов в порядке самовыдвижения и уведомления от Центральной избирательной комиссии о пяти представителях партий.

Выборы в новый созыв Госдумы состоятся в сентябре 2021 года, голосование продлится три дня — с 17 по 19 сентября. Кабанов в мае 2021 года в Крыму стал одним из лидеров праймериз «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, Кабанов весной этого года вышел на федеральный уровень благодаря скандалу в самолёте — он отказался надеть маску, за что был оштрафован.

Об этом: Замглавы правительства Крыма оштрафован за отказ надеть маску в самолёте