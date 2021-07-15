Бишкек, 15 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман Киргизии отменило традиционную коллективную молитву в честь празднования Курман айта, ежегодно проходящую на «старой площади» киргизской столицы.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

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В муфтияте отмечают, что айт-намаз не состоится из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции.

Но, несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом, праздничная молитва и проповедь на Курман айт пройдет 20 июля во всех мечетях республики.

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