Бишкек, 15 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Киргизии обратилось в региональное представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев с просьбой помочь эвакуировать в Киргизию афганских киргизов, бежавших от талибов в Таджикистан.

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Также киргизское внешнеполитическое ведомство направило в министерство иностранных дел Таджикистана ноту с просьбой оказать содействие в беспрепятственном перемещении афганских киргизов до контрольно-пропускных пунктов на киргизско-таджикской границе.

Такая же просьба была также озвучена заместителем главы МИД Киргизии Нураном Ниязалиевым на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, проходившем 13 июля в столице Таджикистана.

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