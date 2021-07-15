Вашингтон, 15 июля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В США до рекордно низкого за время пандемии уровня упало число американцев, подающих на пособие по безработице. Это свидетельствует о восстановлении американской экономики и ранка труда, сообщает 15 июля Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

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На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США упало до 360 тысяч.

Количество американцев, нуждающихся в пособии, уменьшилось на 26 тыс. Неделей ранее было зарегистрировано 386 тысяч заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

При этом еженедельный показатель, отражающий количество увольнений, продолжает достаточно стабильно снижаться с тех пор, как в начале января он превысил 900 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СЩА индекс потребительских цен за год достиг 5,4%. Это, отмечают в минтруде,"наибольший рост за 12 месяцев после 5,4% роста за период, закончившийся в августе 2008 года».