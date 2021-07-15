Москва, 15 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В скором времени создатели российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» объявят о новых совместных исследованиях с другими вакцинами. Об этом говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter.

(сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com «Спутник V» в Иране

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"Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях», — говорится в сообщении.

Создатели российской вакцины также призвали других производителей начать совместные исследования.