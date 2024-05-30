Екатеринбург, 15 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Два филиала детского реабилитационного центра «Бонум» в Екатеринбурге отдали под лечение больных COVID-19. Об этом в центре сообщили журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отделение на Бардина, 95 полностью перешло на лечение ковид-пациентов. Второй филиал (на Краснокамской, 36) продолжит амбулаторные приёмы детей, а стационар полностью передадут под «ковидарий».

Предполагается, что отделения вернутся к работе в обычном режиме после 15 августа 2021 года, передаёт портал «66.ру». Пока же пациентов будут принимать другие филиалы центра, но хватит ли их мощностей, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2021 года в Свердловской области зарегистрировали суточный максимум носителей коронавируса (484 человека).