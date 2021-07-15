Вашингтон, 15 июля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Общее число выявленных в США подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 34 миллиона. Об этом 15 июля сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 13:14 мск в США было выявлено 34 848 508 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент в Штатах количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 623 842 и что в настоящее время 29 324 300 пациентов вылечились от нового заболевания.

Напомним, в США наблюдается значительный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на фоне распространения высоко заразного дельта-варианта.

Доктор Дженнифер Нуццо из Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса заявила, что распространение вируса в штатах с высокой степенью вакцинации вызывает «беспокойство».