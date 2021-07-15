Москва, 15 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В России в ряде сфер работающие будут отстранены от работы, пока не провакцинируются или пока не закончится пандемия. Исключение составят те, кто предоставит медотвод от прививки от COVID-19, пишет 15 июля газета «Известия».

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». реж Юрий Прытков. 1969. СССР Казнить, нельзя помиловать

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Уточняется, что работников ряда сфер будут отстранять без сохранения зарплаты. С какого числа будет действовать это нововведение, зависит от региона. Так, в Москве — с 15 августа 2021 года.

Такая информация содержится в обращении Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», датированное 13 июля 2021 года.

«В письме также сказано, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ, — уточняет издание. — В статье 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты».