Джакарта, 15 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Индонезия призывает страны G20 к совместной работе по борьбе с пандемией, которая все еще продолжается, сообщает Kompas.

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Индонезия попросила G20 обеспечить доступ к вакцине для всех стран, чтобы пандемия могла немедленно прекратиться.

Для того, чтобы мир вышел из экономического кризиса из-за пандемии, необходимо осуществить различные соглашения и расширить сотрудничество в определенных секторах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что рост случаев заражения коронавирусом произошел не только в Индонезии, но и в других странах.