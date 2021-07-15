Дублин, , 15:51 — REGNUM Считающая себя белорусским «национальным лидером» и проживающая в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетила 14 июля головной офис авиакомпании Ryanair в Дублине. Там её директор Майклом О’Лири передал гостье отчёт по результатам собственного расследования авиакомпанией произошедшего 23 мая в воздушном пространстве Белоруссии инцидента с рейсом «Афины-Вильнюс».

Самолет Ryanair (сс) Michael Oldfield

Директор Ryanair отметил, что ирландская авиакомпания расследовала инцидент в сотрудничестве с ICAO, Польшей, Литвой и Грецией. О’Лири принял предложение Тихановской развивать бизнес в Белоруссии после того, как режим Александра Лукашенко будет свергнут. Тихановская также предложила директору авиакомпании поддержать подачу международного иска «против режима Лукашенко по факту угона самолёта, который стал актом воздушного терроризма».

Напомним, 23 мая белорусские авиадиспетчеры сообщили следовавшему из Афин в Вильнюс борту ирландской авиакомпании Ryanair о террористической угрозе: якобы в пассажирском лайнере была заложена бомба. ВВС Белоруссии отправили к гражданскому борту военный истребитель, который осуществлял сопровождение изменившего курс лайнера до посадки в минском аэропорту. Там были проведены мероприятия по поиску взрывного устройства, не давшие никаких результатов. При этом были арестованы два пассажира рейса — основатель действующего из Польши оппозиционного к властям Белоруссии телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его сожительница София Сапега, гражданка России, которая администрировала телеграм-канал, признанный в Белоруссии «деструктивным».

По версии официального Минска, сообщение о заложенной бомбе пришло из Швейцарии по электронной почте от палестинского движения «Хамас». Владелец швейцарского почтового сервиса ProtonMail сообщил, что письма с угрозами действительно были отправлены, но после того, как борт Ryanair получил сообщение об угрозе от белорусских диспетчеров. Объявленный белорусскими властями причастным к произошедшему «Хамас» также опроверг версию официального Минска. После этого, 26 мая Александр Лукашенко так прокомментировал произошедшее: «ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения».

Евросоюз, США и их союзники использовали инцидент 23 мая с бортом Ryanair в белорусском воздушном пространстве как повод для применения санкций к официальному Минску. Авиакомпаниям этих стран рекомендовано облетать воздушное пространство Белоруссии, а белорусскому госмонополисту «Белавиа» запрещено пролетать в воздушном пространстве этих стран.

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