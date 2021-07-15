Москва, 15 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Шесть лет колонии условно запросило в ходе судебного заседания для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви 15 июля государственное обвинение, которое признало его виновным в растрате 2,5 млрд рублей.

50.мвд.рф Мошенничество

«Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно», — приводит слова прокурора ТАСС.

Также гособвинение посчитало возможным назначить условное наказание всем фигурантам уголовного дела.

При этом прокурор обосновал свою позицию наличием смягчающих обстоятельства дела, таких как компенсация нанесенного банку «Восточный» ущерба, наличие малолетних детей и положительные характеристики личности.

Отметим, Майкл Калви является главным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», которое было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Сам обвиняемый свою вину не признаёт.