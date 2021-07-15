Пхеньян, , 15:58 — REGNUM В КНДР выступили с критикой в адрес Японии по поводу «Белой книги по обороне». Об этом этом говорится в статье, опубликованной 15 июля на сайте МИД КНДР.

КНДР (с) ИА REGNUM

Известно, что северокорейская сторона выступила с критикой в адрес Японии спустя два дня после публикации документа.

В статье отмечается, что реальная угроза миру и безопасность исходит от Японии, поскольку страна вмешивается во внутренние дела соседних стран.

Напомним, что 13 июля министр обороны Японии представил содержание документа на заседании правительства. В нём острова Токто в Японском море, которые принадлежат Южной Корее, описаны как «спорные территории».

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