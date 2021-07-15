Иерусалим, 15 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Израиле вероятен резкий рост числа тяжелобольных ковидом, заявил ведущий специалист Института Вейцмана, профессор Эли Ваксман в интервью сайту Ynet 15 июля.

Медсестра с больным COVID-19

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В Израиле остаются высокими темпы заражения коронавирусом, каждые сутки выявляется более 750 новых случаев заражения. Теперь, по словам профессора Ваксмана, около 2% заразившихся попадают в больницы. В случае сохранения такой тенденции, осенью количество тяжело заболевших в Израиле может дойти до нескольких сотен.

Тем не менее, Ваксман отметил, что эффективность вакцины соответствует предварительным оценкам, ведь без вакцинации процент тяжелобольных был бы еще больше. Он также считает, что при строгом соблюдении правил карантина и продолжении вакцинации темпы распространения инфекции могут быть значительно снижены.