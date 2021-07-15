Иерусалим, 15 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Острой критике подвергла действия израильского минздрава министр просвещения Израиля Ифат Шаша-Битон, сообщают «Вести Израиль» 15 июля.

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Обвинения, прозвучавшие со стороны Шаша-Битон в адрес главы Службы общественного здравоохранения доктора Шарон Эльрои-Прайс, содержали заявление о намеренном искажении сведений. По мнению Шаша-Битон, Эльрои-Прайс использовала неточные данные с целью продавить дальнейшее усиление карантинных мер.

Министр просвещения также обратилась с просьбой к премьер-министру Нафтали Беннету рассмотреть вопрос об увольнении Эльрои Прайс. В противном случае, считает Шаша-Битон, практика принятия неверных решений, основанных на неверных данных, будет продолжаться.

Израильский министр здравоохранения Ницан Горовиц высказался в защиту Шарон Эльрои-Прайс.