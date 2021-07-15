Москва, 15 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Китайская компания Chery зарегистрировала в России дизайн бюджетного кроссовера Chery Tiggo 2 Pro. Изображения новинки размещены в базе Роспатента.

Роспатент Chery Tiggo 2 Pro

В длину компактный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro достигает 4200 мм, а размер его колесной базы составляет 2555 мм. По своим параметрам он почти сопоставим с Hyundai Creta.

Стоит отметить, что весной текущего года компания Chery получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на Tiggo 2 Pro. Кроссовер оснащается турбированным двигателем объемом 1,0 л мощностью 102 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Кроме того, в силовую линейку также входит «атмосферник» на 1,5 л производительностью 106 «лошадей» и 135 Нм.

В качестве трансмиссии предусмотрена пятиступенчатая механическая коробка передач. При этом в качестве опции можно выбрать четырехскоростную автоматическую трансмиссию для 1,5-литрового мотора и вариатор — для однолитрового.

Напомним, в конце мая 2021 года компания Chery запатентовала в России новый кроссовер CheryExeed TXL.

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