Москва, 15 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Организаторы концертов и фестивалей просят Роспотребнадзор разрешить проведение таких мероприятий в формате COVID-free. Попасть на них можно будет по QR-коду, ПЦР-тесту, справке о вакцинации или болезни, сообщает 15 июля газета «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители фестиваля

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По действующему постановлению Роспотребнадзора решения о проведении или запрещении концертов принимают власти в регионах. При этом учитывается динамика заболеваемости и распространения коронавируса.

«Участники рынка просят уравнять в обязанностях государственных и коммерческих организаторов и принять протокол COVID-free-мероприятий», — отмечает издание.

Просьба изложена в обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой от Ассоциации Концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) и общественного омбудсмена в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольги Шпигальских. В ведомстве обещают рассмотреть документ в установленном порядке.

Участники ассоциации, а также эксперты полагают, что существующие правила ставят под вопрос восстановление развлекательной индустрии.

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