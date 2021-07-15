Брюссель, 15 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Европейская комиссия опубликовала пакет из 13 положений крупнейшей в истории Европы климатической реформы. В документе содержится, помимо прочего, план о полном переходе на электромобили до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Углекислый газ +

Помимо полного перехода на электромобили, Еврокомиссия поставила цель к 2030 году сократить в ЕС выбросы углекислого газа на 55% по сравнению с показателями 2021 года. По мнению еврокомиссаров, это должно позволить ЕС достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Предложения Еврокомиссии также включают повышение энергоэффективности зданий, что повлечет за собой необходимость модернизации большинства из них в ЕС.