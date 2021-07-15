Варшава, 15 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. По состоянию на 15 июля в Польше зарегистрировано 153 случая заражения индийским штаммом коронавируса. Из них 35 случаев были зафиксированы в последнюю неделю. Об этом в эфире Polskie Radio 24 сообщил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

(сс)GDJ Вакцина

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По словам Краски, количество заражений индийским вариантом SARS-CoV-2 в Польше постепенно растет. Также в стране обнаружены случаи заражения штаммом «Лямбда» — пока таких случаев зарегистрировано три.

Чиновник добавил, что все используемые в республике вакцины эффективно защищают от новых мутаций коронавируса.

«Применяемые вакцины эффективно борются с новыми вариантами коронавируса, включая штамм «Дельта», который сейчас стремительно распространяется в Великобритании. В случае вакцины Pfizer — это почти 96% эффективности и 92% в случае препарата AstraZeneca. Это ещё один аргумент в пользу вакцинации, поскольку новые мутации в значительной степени более заразительны, чем тот же британский штамм», — сказал замглавы польского минздрава.