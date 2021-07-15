Барселона, Испания, 15 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Компания e-Miles представила в Барселоне новый городской автомобиль, который может увеличиваться на 37 см. Об этом сообщает портал Car and Driver.

Car and Driver Электрокар e-Miles

Электрокар e-Miles предназначен для больших городов. Новинка представляет из себя сверхмощный квадроцикл с электрическим приводом.

Длина e-Miles составляет 2,5 м, а ширина — 1,5 м. При этом два электродвигателя располагаются в колесах модели.

Электрокар может увеличиться на 37 см и вместить в себя четырех пассажиров или груз. Для этого у него есть автоматическая система расширения шасси.

E-Miles также имеет широкую переднюю дверь, которая складывается полностью вертикально, чтобы облегчить доступ пассажирам. Вместо привычного рулевого колеса у машины установлен джойстик, а зеркала заменяют камеры.

Ранее компания Renault представила миниатюрный электромобиль, созданный в честь модели R5.

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