Москва, 15 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день практически все российские вакцины от COVID-19 прошли третью фазу испытаний, после чего результаты этой работы были представлены российскому регулятору и препараты получили одобрение для применения. Об этом 15 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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«Третий этап в условиях пандемии шёл параллельно с гражданской вакцинацией. Но по двум вакцинам он уже практически завершён», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что результатом этого является огромное количество в России людей, которые получили вакцину.

«Все наши вакцины, практически, прошли уже третий этап и представили результаты этой работы российскому регулятору и получили одобрение. Эффективность подтвердилась и на практике», — подчеркнула Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 15 июля в Москве от COVID-19 вакцинировано 74% сотрудников общественного транспорта.