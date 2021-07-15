Красноярск, 15 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту предоставления поддельных медицинских документов о результатах ПЦР-теста возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в краевом ГУ МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Красноярские полицейские выявили факт предоставления поддельных справок для получения допуска на производственное предприятие. При этом получатели справок не проходили обсервацию или вакцинацию.

Установлено, что подрядчик строительной организации 1988 года рождения решил предпринять меры, чтобы его работники и сотрудники субподрядной организации не проходили обсервацию. Подрядчик предоставил заказчику поддельные документы — результаты исследований на наличие антител к коронавирусу. Также он предоставил медицинские справки о наличии или отсутствии противопоказаний для вакцинации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных справок о ПЦР-тестах возбуждено в Новосибирске.

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