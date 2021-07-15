Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области и «Газпром» до середины сентября 2021 года подпишут новое соглашение о газификации региона на 2021−2024 годы. Об этом 15 июля сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по итогам встречи с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Александр Дрозденко и Виталий Маркелов

По словам Дрозденко, власти региона и руководство «Газпрома» решили не дожидаться истечения сроков текущего договора и заключить новый.

«Мы планируем до середины сентября подписать новое соглашение с «Газпромом» (на период) до 2024 года, потому что наше соглашение, которое уже подписано — на 2019−2021 годы — истекает в конце этого года. Мы приняли решение не ждать», — отметил Дрозденко.

Глава региона также напомнил, что власти Ленобласти приняли решение оставить в программе газификации средства на так называемую «последнюю милю» и за их счет увеличить субсидию постоянно проживающим в регионе жителям на компенсацию газификации частных домовладений. Субсидии смогут получить все жители региона, которые хотят подключить к газу жилой дом и проживают в Ленинградской области не меньше одного года.

Раньше эта сумма составляла 145 тысяч рублей — теперь она вырастет до 180 тысяч. Для льготников сумма была 165 тысяч рублей — она увеличится до 200 тысяч. Инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Средства можно направить на газопровод на своем земельном участке, приобретение газового котла, плиты и иного оборудования.