Москва, 15 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. По состоянию на 15 июля в Москве вакцинировано 74% сотрудников общественного транспорта. Такие цифры привел оперативный штаб столицы.

Департамент транспорта Москвы Автобус. Москва

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«Это машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролёры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители департамента транспорта Москвы и всех городских предприятий транспортного комплекса», — сказано в сообщении.

Оперштаб также напомнил, что жители столицы могут привиться от COVID-19 в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», частных клиниках и торговых центрах.