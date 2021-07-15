Белгород, 15 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Белгородской области 15 июля выявлено 128 новых носителей коронавируса — что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода, выписаны 111 пациентов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 6 736 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 42 365 жителей. Справились с болезнью 38 122 человека. Продолжают лечение в стационарах 1082 пациента, амбулаторно — 2 350 белгородцев. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 811 человек.

Две прививки от коронавируса сделали уже 388 130 добровольцев. Всего на вакцинацию от COVID-19 записались 561 568 человек.