Москва, 15 июля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Минздрав Казахстана зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник лайт». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» министерством здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что вакцина «сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета» в Казахстане.