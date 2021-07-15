Жена музыканта Мамонова опровергла слухи об отказе почек у мужа
Москва, 15 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. У находящегося в больнице на ИВЛ музыканта и актёра Петра Мамонова не отказывали почки. Об этом ТАСС заявила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
Цитата из к/ф «Иерей-сан. Исповедь самурая». Реж. Егор Баранов. 2015. Россия
Петр Мамонов
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«Нет, это неправда», — сказала Мамонова.
По её словам, состояние артиста «крайне тяжелое с отрицательной динамикой».
Мамонова отметила, что её супруг остается на ИВЛ и в медикаментозном сне.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Петра Мамонова отказали почки.