Бишкек, 15 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Совет улемов Духовного управления мусульман Киргизии выпустил фетву (правовое решение в Исламе) в поддержку вакцинации против коронавирусной инфекции, передает госагентство «Кабар».

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В муфтияте отмечают, что поскольку медики считают вакцинацию единственным эффективным способом остановить пандемию, то Духовное управление мусульман будет придерживаться той же позиции.

«Вопрос пользы и вреда вакцинации относится к медицине. Поэтому в данной ситуации решение по шариату будет принято с учетом мнения медицины. Ислам не против вакцинации, если есть заключение о безопасности препарата», — подчеркивают в совете улемов.