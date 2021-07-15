Берлин, 15 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen представит новый семиместный электрический кроссовер ID.8. Об этом сообщил председатель правления немецкого концерна Герберт Дисс на своей странице в социальной сети LinkedIn.

Volkswagen Volkswagen ID.6 Crozz и ID.6 X

По предварительной информации, новинка будет по своим габаритам больше, чем трехрядный электрокар ID.6. При этом построен ID.8 будет на «тележке» MEB, которая лежит в основе моделей ID.3 и ID.4.

Также автопроизводитель планирует после дебюта ID.8 выпустить кросс-купе ID.5 (копия одного из «спортбэков» Audi) и компактный городской электрокар под названием ID.1 или ID.2.

Ранее компания Volkswagen представила в России новый компактный кроссовер Taos, который появился на авторынке в трех версиях.

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