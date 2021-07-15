Москва, 15 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке найдено более 600 затонувших кораблей, сообщил 15 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Yarregion.ru Затонувший сухогруз

По его словам, стоимость подъёма одного судна может доходить до 20 млн рублей.

Премьер-министр напомнил, что в правительстве одобрили ратификацию международной конвенции в данной сфере, а теперь обсудят соответствующий пакет законопроектов, определят порядок и сроки удаления затонувших судов. Помимо прочего, вводятся требования по страхованию кораблей на случай проведения таких работ, при этом их обязательность должна быть такой же, как и у автострахования.

«Чтобы предотвратить подобные ситуации, впервые вводится административная ответственность для собственников за умышленное затопление судна, а также за отказ провести работы по его удалению», — сказал Мишустин.

Он добавил, что также предусмотрено выделение регионам федеральных субсидий на проведение таких работ в отношении судов, не имеющих владельцев.

«Новое законодательство поможет субъектам заняться расчисткой бухт от ржавых кораблей и снизит нагрузку на окружающую среду», — подчеркнул глава правительства.