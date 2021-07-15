Москва, 15 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сделал четыре прививки от коронавируса. Об этом 15 июля сообщает «Чемпионат».

Дарья Драй ИА REGNUM Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

"У меня уже четыре прививки. В компании «Газпром Нефть» уже порядка 85% коллективного иммунитета», — сказал Дюков.

На вопрос о ситуации с вакцинацией в ЦСКА, он ответил, что команды могут только рекомендовать делать прививки.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались прививаться от коронавируса.