Джакарта, 15 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (BPOM) объявило о выдаче разрешения на экстренное использование (EUA) вакцины Pfizer, сообщает Kompas.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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В управлении по санитарному надзору за качеством медикаментов отметили, что вакцина Pfizer имеет 95,5% эффективность для людей в возрасте 16 лет и старше. Кроме того, вакцина на 100% эффективна для подростков в возрасте 12−15 лет.

Всего в Индонезии разрешили использовать шесть типов вакцин, а именно вакцину Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, а также вакцину, производимую индонезийской компанией Bio Farma.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.

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