Москва, 15 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) поддерживает предложение пускать болельщиков на матчи чемпионата России по QR-кодам. Об этом 15 июля заявил президент РФС Александр Дюков.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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По словам Дюкова, нет окончательного понимания по допуску на стадионы. Сейчас идёт процесс обсуждения, в том числе с Роспотребнадзором.

«Мы поддерживаем инициативу клубов о беспрепятственном допуске вакцинированных и тех, у кого есть QR-код», — сказал Дюков.

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