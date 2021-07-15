Сеул, 15 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

AF.mil Авиабаза США в Республике Корея

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По их словам, коронавирус был выявлен у 18 американских и трёх южнокорейских военнослужащих на шести базах США. Ещё пять случаев заражения были выявлены по прибытии в Южную Корею.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1062.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1600 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 173 511.

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