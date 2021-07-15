Стокгольм, 15 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. На территории Швеции 15 июля был выявлен первый случай заражения собаки коронавирусом. В настоящее время здоровью животному ничего не угрожает. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

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Случай заражения был обнаружен в Даларне, когда сразу несколько человек, контактировавших с животных, заболели COVID-19. В последствии у санитарных служб появилось подозрение, что именно собака стала разносчиком коронавируса, после чего у животного были взяты анализы на наличие SARS-CoV-2.

«Эта собака стала одним из предполагаемых звеньев в цепочке передачи коронавирусной инфекции», — заявила в интервью SVT заместитель главного инфекциониста Даларны Хелена Эрнлунд.

Как отмечают журналисты, до настоящего момента в Швеции случаи заражения коронавирусом были выявлены у тигров, львов и норок.