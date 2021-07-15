Сочи, Краснодарский край, 15 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Сочи не фиксируют массового отказа туристов от отдыха из-за введения новых правил для заселения в места размещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта 15 июля.

Евгений Лодянов Панарама города Сочи

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«На сегодняшний день на территории курорта находятся свыше 180 тысяч туристов, средняя загрузка средств размещения составляет 86%. Работают 2875 объектов размещения, из них 60 — санатории и пансионаты с лечением. 99 объекты — это гостиницы, пансионаты, базы отдыха и детские лагеря, а также более 2700 мини-гостиниц и отелей», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Краснодарском крае гостиницы, отели, пансионаты принимают гостей только при наличии ПЦР-теста, сертификата о вакцинации от коронавируса или документа, подтверждающего перенесенное заболевание. Детям до 15 лет ПЦР-тест не требуется. С 1 августа размещение в отелях с ПЦР-тестом, станет возможным только в том случае, если туристы обязуются сделать прививку в течение трех дней со дня заселения. Нарушителям обещают серьёзные штрафы.