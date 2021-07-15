Варшава, 15 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 15 июля опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике.

Nilses Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 105 новых случаев заражения коронавирусом. Умерло с диагнозом COVID-19 за сутки ещё 12 человек, причём у десяти из них были сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее количество новых заражений — 18 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (одно новое заражение) за последние 24 часа зафиксировано в Западнопоморском регионе.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 881 151 случай заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 188.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в республике постепенно снимают социальные и экономические ограничения, связанные с пандемией. К настоящему времени прошло несколько этапов снятия ограничений.