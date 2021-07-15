Джакарта, 15 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

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Новые случаи заражения коронавирусом среди граждан Индонезии выявили в Мьянме и России.

Всего коронавирусом за границей заразились 5316 индонезийских граждан.

Кроме того, четыре гражданина Индонезии вылечились от коронавируса в России и Кувейте.

В общей сложности 215 граждан Индонезии умерли от COVID-19 за границей, а 747 человек находится на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, заразившихся коронавирусом в Индонезии, продолжает расти.