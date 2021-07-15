Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Петербурге начался сбор заявок от работодателей на вакцинацию иностранных граждан, законно работающих в городе, от коронавирусной инфекции. Одновременно отправлен запрос на поставку в регион 200 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Этот же препарат уже используется для вакцинации мигрантов в Москве.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»

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Организованный сбор заявок ведёт АО «Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма», подведомственное городскому комитету по развитию туризма. Заявки принимаются в срок до 20 июля 2021 года.

Сроки поступления запрошенной вакцины пока неизвестны. После ее доставки в город организации, подавшие заявки, будут прикреплены к пунктам вакцинации по территориальному признаку, вакцинация мигрантов будет проходить строго по графику.

Напомним, с начала массовой вакцинации населения от коронавируса в Санкт-Петербурге хотя бы первым компонентом вакцины привиты уже более 1,1 млн граждан РФ.