Москва, 15 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались делать прививки от коронавируса. Об этом 15 июля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, близкие к руководству клуба.

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

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Сообщается, что игрокам во время сборов было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этой процедуры.

Отмечается, что в клубе сейчас вакцинированы только работники.