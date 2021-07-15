Новосибирск, 15 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе, таким образом, достигло 2 190, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба.

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В числе скончавшихся за сутки шестеро мужчин в возрасте от 59 до 69 лет и четыре женщины 61−87 лет.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 917 пациентов, в том числе 87 детей. В отделениях реанимации находятся 438 человек. На ИВЛ — 75 пациентов», — добавили в оперштабе.