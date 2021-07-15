Москва, 15 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Многие страны будут заинтересованы в покупке российской вакцины «Спутник V» после ее одобрения в Евросоюзе, заявил посол Словении в России Бранко Раковец.

Volgograd.ru Вакцина «Спутник V»

«Я надеюсь, что вскоре процесс (одобрения вакцины) будет завершен, и тогда многие государства примут решение о закупке российской вакцины», — сказал он в интервью РИА Новости.

Раковец уточнил, что он сам несколько месяцев назад сделал прививку российской вакциной и чувствует себя хорошо.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Олег Матвейчев заявил, что борьба западных политиков с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Евросоюза имеет под собой коррупционную основу.

Борьба западных политиков с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Евросоюза имеет под собой коррупционную основу. «Это чистая коррупция — свои фирмы поддержать», уточнил он.