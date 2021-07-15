В Индонезии за сутки выявили 56 тысяч носителей коронавируса
Джакарта, 15 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Число людей, заразившихся коронавирусом в Индонезии, продолжает расти, сообщает Kompas.
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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в Индонезии выявили 56 757 носителей коронавируса.
Второй день подряд количество новых случаев заражения коронавирусом в Индонезии превышает 50 тысяч.
По состоянию на 15 июля в Индонезии выявили 2 726 803 носителя SARS-CoV-2.
За сутки побороть коронавирус в стране смогли 19 049 человек. Всего коронавирусом переболели 2,1 млн человек.
Кроме того, за сутки от COVID-19 в Индонезии умерли 982 человека. Всего эпидемия унесла жизни 70 192 жителей Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии договорилось о поставке 50 млн доз вакцины Pfizer.