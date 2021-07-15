Джакарта, 15 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Число людей, заразившихся коронавирусом в Индонезии, продолжает расти, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в Индонезии выявили 56 757 носителей коронавируса.

Второй день подряд количество новых случаев заражения коронавирусом в Индонезии превышает 50 тысяч.

По состоянию на 15 июля в Индонезии выявили 2 726 803 носителя SARS-CoV-2.

За сутки побороть коронавирус в стране смогли 19 049 человек. Всего коронавирусом переболели 2,1 млн человек.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в Индонезии умерли 982 человека. Всего эпидемия унесла жизни 70 192 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии договорилось о поставке 50 млн доз вакцины Pfizer.