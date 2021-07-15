Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области более 550 тыс. участников прививочной кампании получили обе дозы антиковидной вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак

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За весь период участниками вакцинации стал 864 241 человек (+ 19 421 за сутки). Завершили вакцинацию 550 333 человека (+ 9 614 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить более 2 млн человек — 60% взрослого населения. В Ростове-на-Дону, к примеру, план вакцинации от COVID-19 выполнен на 54%.