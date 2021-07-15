Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал список пунктов вакцинации, где можно привиться вакциной «КовиВак». В нём значится 45 пунктов в разных районах города.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Всего в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 37 мобильных пунктов. Во всех из них прививают вакциной «Спутник V» и лишь в некоторых — двумя другими российскимивакцинами.

Очередная партия вакцины «КовиВак» производства ФГБНУ им. М.П.Чумакова поступила в Петербург 12 июля в количестве 8580 комплектов доз. За всё время в Петербург поступило 28 080 комплектов вакцины «КовиВак».

Для сравнения: вакцина «ЭпиВакКорона» получена в объеме 27 540 доз, «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — более 1,2 миллиона доз.