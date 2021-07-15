Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждён 21 случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 37 до 82 лет и девять мужчин в возрасте от 52 до 79 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

Всего жертвами коронавируса стали 4 899 жителей Ростовской области.