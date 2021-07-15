Афины , 15 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Греция вступила в очередную фазу пандемии, и все должны это понять, подчеркнула пресс-секретарь правительства страны Аристотелия Пелони в интервью телеканалу Skai 14 июля. Она отметила также, что ситуация сильно отличалась от той, что была год или полтора назад.

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«Выбор ясен: либо мы сделаем прививку, либо заболеем. У нас есть вакцина, которой раньше не существовало, которая является бесплатной, универсальной и к которой каждый имеет доступ. Это единственный щит, позволяющий защитить себя и окружающих, плюс частые самодиагностические тесты и соблюдение мер защиты», —сказала Пелони.

В отношении прививок, говорит Пелони, все призывы, все поощрения, все стимулы, предоставляемые правительством имеют целью убедить даже самых завзятых скептиков.

Она подчеркнула, что правительство не намерено вводить еще один локдаун.