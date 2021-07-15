Канберра, 15 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Новый опрос Статистического бюро Австралии показывает, что доверие австралийцев к вакцине от COVID-19 растет, поскольку все больше людей сообщают о своей готовности пройти иммунизацию. Об этом 15 июля сообщил новостной портал news.com.au.

Torange.biz Прививка

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Вакцинироваться при первой возможности намерены 73% респондентов, что на 5% больше, чем месяцем ранее. В то же время 11% опрошенных не будут прививаться от COVID-19.

Из этих 11% чуть более половины респондентов указали на возможные побочные эффекты вакцины, а 15% вообще поставили под сомнение ее эффективность.

Опасения австралийцев по поводу возможных побочных эффектов вакцины снизились на 12% по сравнению с маем (с 64% до 52%), хотя опасения по поводу эффективности оставались относительно стабильными.

В опросе, проведенном ведомством в период с 11 по 20 июня, приняли участие 3 414 человек.