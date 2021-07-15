Симферополь, 15 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Ещё девять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Республике Крым, летальные исходы были зарегистрированы за минувшие сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.

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За минувшие сутки в регионе был обновлён рекорд по новым носителям — был зарегистрирован 381 случай. При этом выздоровевшими за последние 24 часа признаны 418 человек. На 15 июля в стационарах региона с коронавирусом и пневмонией находится 2 851 пациент.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 53 559 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 46 575 человек, 1 624 человека скончались.