Душанбе, 15 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Около 3,5 килограмма наркотиков изъято у жителей Афганистана, бежавших от военных действий на территорию Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе пограничных войск государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан. Наркотики

В ведомстве напомнили, что 13−14 июля афганско-таджикскую границу пересекли 347 гражданских лиц, в том числе 91 мужчина, 77 женщин и 117 детей. Это жители кишлака Андемин уезда Вахон афганской провинции Бадахшан киргизского происхождения.

Отмечается, что во время перехода скончались двое младенцев. Беженцы размещены в сельского джамоатн (общине) Кызыл-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области.

Во время проведения следственных мероприятий у беженцев обнаружено 3,5 кг наркотиков.