Индонезия получит 50 млн доз вакцины Pfizer
Джакарта, 15 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии договорилось о поставке 50 млн доз вакцины Pfizer в течение 2021 года, сообщает Investor.
Иван Шилов ИА REGNUM
Pfizer
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»
Это соглашение является частью глобального обязательства Pfizer по преодолению пандемии.
«Я благодарю вас за сотрудничество в удовлетворении потребностей Индонезии в вакцине против COVID-19», — заявил министр здравоохранения Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом.