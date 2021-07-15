Джакарта, 15 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии договорилось о поставке 50 млн доз вакцины Pfizer в течение 2021 года, сообщает Investor.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Это соглашение является частью глобального обязательства Pfizer по преодолению пандемии.

«Я благодарю вас за сотрудничество в удовлетворении потребностей Индонезии в вакцине против COVID-19», — заявил министр здравоохранения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом.